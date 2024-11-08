40 новых кормушек развесили в парке школьники Солнечногорска

В преддверии праздника «День синиц» в городском парке культуры и отдыха состоялась ежегодная акция «Кормушка». Ученики младших и старших классов школы № 5 совместно с родителями сделали своими руками около 40 новых кормушек для птиц, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Кормушки будут служить пернатым обитателям парка на протяжении всего зимнего сезона. Подкармливать и наблюдать за птицами будут школьники под присмотром родителей и методистов парка, обеспечивая их необходимым пропитанием в холодное время года.

Сотрудники парка поделились рекомендациями о том, чем можно кормить птиц зимой. Они советуют использовать нежареные несоленые семечки, некопченое сало, просо, овес, орехи, сухофрукты и вареное тертое яйцо. В то же время следует избегать подсыпки черного хлеба, пшена, риса, гречки и других разбухающих круп. Также не стоит использовать соленые, жареные и копченые продукты, которые вредны для пищеварения птиц.

«Все кормушки по-своему уникальны. Есть деревянные, картонные и пластиковые. Каждый год ребята стараются удивить, сделать красиво, и чтобы птичкам было удобно. Такие мероприятия не только помогают пернатым жителям, но и воспитывают у подрастающего поколения бережное отношение к природе и заботу о наших меньших братьях», — отметила заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Организаторы акции МБУК «Парки Солнечногорья» планируют продолжать подобные инициативы и в будущем. В этом сезоне ожидается установка более 100 кормушек, а весной в парке появятся новые скворечники.

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