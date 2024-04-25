Завершился отбор финалистов нацпремии «Россия — страна возможностей» . Из 33 тыс. заявок экспертным советом были отобраны претенденты, представляющие 40 регионов РФ. В число финалистов вошли 4 жителя Московской области. Они примут участие в народном голосовании, которое повлияет на рейтинг каждого финалиста. Об этом сообщают организаторы премии.

Жители страны могут поддержать того героя, чья история покажется им наиболее достойной победы, отдав за нее свой голос с 1 по 14 апреля. Победители премии будут объявлены после завершения голосования и экспертной оценки на финальной церемонии награждения.

Организатор премии — президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Народное голосование — один из промежуточных этапов, который позволит сформировать внутренний рейтинг участников премии. Финальная оценка каждого претендента складывается из оценки экспертов и результатов народного голосования. Сформировать объективное и полное представление о каждом финалисте можно в мини-приложении ВКонтакте. Граждане России, зарегистрированные и прошедшие авторизацию в ВКонтакте, могут оценить номинантов, их экспертность, влияние на окружение и положительный эффект, который имеет история участника премии. Проголосовать можно только за одну историю в каждой номинации.

Всего победителями станут 13 человек по номинациям: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

«Более 33 тыс. человек подали заявки на участие в нацпремии «Россия — страна возможностей». Среди такого количества претендентов отобрать номинантов для народного голосования было непросто — истории о талантливых и трудолюбивых людях, которыми так богата наша страна, действительно берут за душу. Экспертный совет на протяжении двух месяцев формировал шорт-лист премии. Сегодня мы, наконец, даем старт народному голосованию. Обязательно поддержите своих коллег, знакомых и родных на этом этапе. При финальной экспертной оценке заявки каждый голос будет на счету», — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Участниками финала и народного голосования стали четыре человека из Московской области. Среди них создатель фермерского хозяйства и предприниматель Артем Климович, ведущий Первого канала Сергей Тугушев и другие выдающиеся люди из различных сфер.

Вероника Якубович из Долгопрудного участник номинации «Образование». Девушка развила Международную физико-техническую контрольную «Выходи решать!», придуманную выпускниками МФТИ. Ее давно волновал вопрос о том, как поднять престиж работы в науке и заинтересовать талантливую молодежь из технических вузов идти работать не в банк или IT-компанию, а в научно-исследовательский институт. Проект Вероники популяризирует интеллектуальный досуг и науку.

Сергей Тугушев — ведущий Первого канала, психолог, тренер по публичным выступлениям и работе на камеру. Сергей активно делился своим опытом со школьниками в рамках «Академии лидерства»: провел 103 урока. Занял первое место в рейтинге Лидеров России, заработав рекордные 10 235 баллов. Получил медаль «За заслуги перед Отечеством» и вошел в команду Владимира Путина. Все это результат упорства и усердного труда. В мае 2024 года выйдет книга Сергея «Психология и практика публичных выступлений», помогающая осознать ограничения и избавиться от страха выступлений.

Александр Дроздов, участник номинации «Творчество и искусство», является автором проекта «ПРО БАТТЛ ЛИГА». Вместе с ним он победил в грантовом конкурсе на фестивале «Таврида-АРТ» и выиграл 1 млн рублей на реализацию задуманного. Главная цель Александра — популяризировать общенациональные культурно-нравственные ценности среди молодежи России. По мнению молодого человека, «ПРО БАТТЛ ЛИГА» — это не просто проект, а возможность для молодых исполнителей проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Благодаря упорству, таланту и профессионализму команды «ПРО БАТТЛ ЛИГА» стала одним из самых ярких событий в мире музыки.

Артем Климович — участник номинации «Предпринимательство». В городском округе Лотошино он создал семейное крестьянско-фермерское хозяйство «ТехноВелес». Старт проекту дала пандемия коронавируса. Артем с семьей, как и многие в 2020–2021 годах, оказался буквально заперт дома. Именно тогда им с женой Татьяной пришла мысль, что пора переезжать на землю и начинать агростартап. При этом супруги имеют успешный IT-бизнес в Москве, который они не забросили. На ферме планируют разводить улиток, высадить лаванду и целебные травы. Артем показывает, что фермерство — это наука. Своим примером он помогает другим людям не бояться начать свое дело на земле и производить свой собственный продукт.

Итоги премии будут подведены на международной выставке-форуме «Россия». Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия — страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград — путешествие по России и обучение в Мастерской управления «Сенеж».

АНО «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.