4 водоема Ленинского округа представили на голосование за расчистку в 2026 г

На портале «Добродел» началось народное голосование в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер», в котором представлены 4 водоема из Ленинского городского округа. С 10 ноября по 10 декабря 2025 года жители могут выбрать объекты для расчистки в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Количество жителей, участвующих в выборе объектов для программы «100 прудов и озер», с каждым годом увеличивается. Каждый имеет возможность оставить свой голос и таким образом непосредственно повлиять на выбор водоема, нуждающегося в улучшении экологического состояния. Ваше мнение поможет преобразить любимые места отдыха в нашем округе, сделав их еще более комфортными», — отметила заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

В списке для голосования от Ленинского округа представлены Нижний Ащеринский, Таболовский, Коробовский и Верхний Картинский пруды. Результаты голосования жителей станут основой для составления списка водоемов, подлежащих санитарной очистке в следующем году.

Чтобы принять участие в определении будущего водоемов, необходимо: найти пруд на странице голосования, выбрав свой муниципалитет и интересующий водоем из предложенного списка (по желанию, можно оставить комментарий); нажать кнопку «Проголосовать» и пройти авторизацию через портал Госуслуг для подтверждения голоса; если вы уже сделали выбор, но хотите поделиться мнением, вы можете оставить комментарий к любому водоему, участвующему в голосовании, и поддержать мнения других пользователей. Голосование доступно по ссылке.

В голосовании участвуют 100 прудов и озер, расположенных в разных уголках Московской области, и проголосовать можно только за один объект.

Куратором реализации программы выступает министерство экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.