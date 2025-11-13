4 участника из Подмосковья стали победителями трека «Государство» проекта «Флагманы образования»

Торжественная церемония награждения победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялась в Москве. В число сильнейших вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Среди победителей — Юлия Фролова, Андрей Феофанов, Валерий Протасов и Виктор Олейников. Об этом сообщают организаторы проекта.

Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России, чтобы развивать у школьников гражданскую зрелость, патриотизм и уважение к традициям. Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.

Важным результатом итогового мероприятия станет сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей трека — методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Эти материалы можно масштабировать в школах, колледжах и вузах по всей стране. Сборник станет живым инструментом проекта: планируется его обновлять и дополнять новыми практиками.

«Флагманы образования» — это сообщество сильных, неравнодушных людей, которые верят в возможности самореализации в России. Но главное — это сообщество тех, кто создает будущее. Учитель, своими руками и сердцем, закладывает основы завтрашнего дня, воспитывает личность и открывает таланты. Изо дня в день именно вы делаете наше образование качественным и современным, а значит — служите на благо Отечества. Уверен, проект станет для вас местом обмена опытом и вдохновения, поможет найти тех, кто разделяет ваши ценности и стремления. Пусть это станет началом новых профессиональных историй. Желаю успехов!» — подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Московской области победителями трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали:

заместитель директора лицея № 4 города Коломны Юлия Фролова;

учитель математики, информатики гимназии № 10 муниципального округа Луховицы Андрей Феофанов;

учитель средней общеобразовательной школы № 30 Балашихи Валерий Протасов;

учитель истории и обществознания, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наро-Фоминской средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов им. В. В. Завадского Виктор Олейников.

Юлия Фролова работает в сфере образования 9 лет. Кандидат филологических наук, лауреат конкурса «Педагог года Подмосковья — 2020». Начинала как учитель иностранного языка, затем перешла на административную работу. В настоящий момент курирует олимпиадное движение, функциональную грамотность, ИИ-проекты, конкурсы профессионального мастерства, профориентацию, практики, обеспечивает сотрудничество школа — вуз. По ее словам, участие в конкурсном треке «Государство» помогло ей расширить знания о специфике управления образовательной системой, переосмыслить накопленный опыт и освоить новые управленческие стратегии.

«Участие в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволило мне получить ценные знания в сфере управления и уникальный жизненный опыт. Благодаря проекту я поняла, что образование — это фундаментальная основа государства. Укреплять и совершенствовать систему образования — значит делать Россию лучше и сильнее», — отметила победитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области Юлия Фролова.

Восьмой год работает в школе учитель математики Андрей Феофанов. В 2025 году стал победителем конкурса «Учитель года Подмосковья» и финалистом телепроекта «Классная тема». Также в октябре 2025 года стал советником (помощником) министра образования Московской области на общественных началах. Андрей Сергеевич считает важным не просто учить, а вдохновлять, создавать мотивацию и оставлять светлый след в сердцах учеников. Участие в конкурсном треке «Государство» стало возможностью углубить имеющиеся и обрести новые знания, получить опыт, который будет полезен для реализации как себя в профессии, так и для различных проектов на пользу сфере образования.

«Участие в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» укрепило мое представление о том, какое место в жизни государства занимает образование, позволило вспомнить, как устроена законотворческая деятельность в нашей стране и обратить внимание на различные интересные аспекты. Я убедился в том, насколько важно понимание государственных задач для педагога», — рассказал победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области Андрей Феофанов.

Валерий Протасов работает в сфере образования более 10 лет, из них 8 лет занимал должность заместителя директора в системе образования Кировской области. Он курировал вопросы профессионального развития педагогов, цифровизации образования, инновационной деятельности школы. С сентября 2025 года работает в системе образования Московской области.

«Участие в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стало для меня возможностью систематизировать мой управленческий опыт, углубить знания о государственной образовательной политике и механизмах ее реализации на практике. Я рассчитываю, что конкурс позволит мне внести свой вклад в развитие современной, эффективной и открытой образовательной среды», — поделился победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области Валерий Протасов.

В сфере образования Виктор Олейников работает всего 6 лет, однако общий педагогический стаж его учительской династии составляет 110 лет. Сегодня он курирует проекты, связанные с профилизацией обучения, взаимодействия с академическими партнерами школы, активно развивает систему ученического самоуправления. Участие в конкурсном треке «Государство» стало для него возможностью для профессионального развития в сфере государственного и муниципального управления и активного взаимодействия с коллегами из разных регионов России.

«Опыт участия в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» дал мне уникальную возможность детально разобраться в системе государственного управления и укрепил мое осознание всей сложности и ответственности осуществления государственными и муниципальными органами власти своих функций, а также необходимости формирования правильного представления о них среди школьников. Очевидно, какое огромное значение имеет грамотная передача знаний детям о работе государства, ведь образованные граждане — залог успешного развития российского общества. Мы несем огромную ответственность перед будущими поколениями, воспитывая поколение думающих, инициативных и патриотичных молодых людей!» — считает победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Московской области Виктор Олейников.

Победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.

«В этом году проект «Флагманы образования» обновился — появились тематические конкурсные треки, один из которых посвящен теме государства. Это направление оказалось актуальным: педагоги хотят лучше понимать, как устроены институты власти, какие решения принимает страна, чтобы доступно объяснять это детям. Победители трека показали, что современный педагог — это не только учитель, но и просветитель, готовый делиться с учениками знанием о стране и ее возможностях. Благодаря таким людям укрепляется связь поколений и вера в будущее России», — подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.