4 тыс саженцев сосны высадили под Звенигородом в рамках акции «Лес Легкова»

В Одинцовском округе экологи, лесники, волонтеры вместе с именитыми лыжниками и биатлонистами высадили 4 тыс. саженцев сосны. Акция была приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи и получила название «Лес Легкова» в честь юбилея его победы на Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Александра Легкова.

Акция была организована Фондом развития правовой культуры и правосознания, ГК «ЕЮС», эко проектом «Зелёная планета ELS и благотворительным фондом Александра Легкова „Вместе — ЛЕГКО“. Организационную поддержку мероприятию оказал комитет лесного хозяйства Московской области.

«Еще зимой на Гонке Легкова родилась идея провести по весне экологическую акцию по посадке леса. Лес для спортсменов, особенно для лыжников и биатлонистов — наш второй дом. Здесь мы тренируемся и соревнуемся, проводим большую часть своей жизни», — сказал Александр Легков.

Солидарны с именитым лыжником известный биатлонист, олимпийский призер Карим Халили и восходящая звезда биатлона Анастасия Гореева, которые тоже приехали помочь волонтерам.

В акции также принял участие эколог Георгий Каваносян.

«Древняя мудрость гласит: „Человек в своей жизни должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и вырастить сына“. Сегодня мы перевыполнили план как минимум по деревьям. Везде, где появляется меч Колесова и тысячи сеянцев — речь всегда идет не просто про посадку деревьев, речь идет про лесовосстановление. А значит мы не просто выполняли свой жизненный план, мы помогли природе», — отметил Каваносян.

Место посадки было выбрано не случайно — это пустырь, образовавшийся после санитарной вырубки деревьев. Саженцы не останутся после посадки без внимания — за ними будут следить местные лесники. Всего в акции приняло участие более 50 волонтеров.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.