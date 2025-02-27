Четыре студентки из Подмосковья стали амбассадорами проекта «Профразвитие»

Выбраны 100 амбассадоров всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это студенты из 43 регионов России, которым предстоит формировать активное молодежное сообщество и привлекать к участию в проекте студентов, желающих прокачивать навыки и делать первые шаги в профессии. В их числе представители Московской области, сообщают организаторы мероприятия.

Проект «Профразвитие» объединяет молодежь страны и предоставляет им возможности для роста — знакомит с процессом трудоустройства, предоставляет сервисы профессионального развития, помогает находить подходящие стажировки в крупных российских компаниях. Набор амбассадоров 2025 года проходил на конкурсной основе в несколько этапов: ребята писали эссе, где рассказывали, чем могут быть полезны проекту и своей стране, проходили собеседование по компетенциям и навыкам и презентовали президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

«Набор амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» — значимый шаг к формированию активного молодежного сообщества, готового вносить вклад в развитие России и менять будущее своей страны. Мы получили около 1 000 заявок от талантливых и целеустремленных ребят из всех 89 регионов, и честно признаемся, выбор был непростым. В результате отобраны 100 лучших представителей, готовых вдохновлять единомышленников, делиться знаниями и открывать новые возможности для своих сверстников. Ребятам предстоит не только представлять проект в своих регионах и на федеральном уровне, но и создавать полезные инициативы, помогая молодежи делать уверенные шаги в профессию. Впереди много работы, и мы уверены, что вместе сможем добиться больших результатов!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По итогам конкурсного отбора в 43 регионах выбраны официальные представители федерального проекта 2025 года, которым в течение 2025 года предстоит продвигать ценности и миссию проекта на региональных и федеральных площадках, организовывать профессионально-ориентированные мероприятия и инициативы, а также мотивировать российскую молодежь к развитию в профессии через личный пример и активное взаимодействие.

Московскую область в амбассадорской программе проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в 2025 году будут представлять студентки Московского гуманитарного университета по направлению «Менеджмент» Валерия Смирнова, Московского физико-технического института Александра Иванова, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Ксения Огонлух и института прокуратуры университета имени О. Е. Кутафина Алиса Чубина.

Валерия Смирнова принимает активное участие в форумах, интенсивах, проектах разного масштаба для получения опыта и развития личности. Девушка участвовала во всероссийских проектах «Оф.Фер», «Твой старт в туризме», была волонтером многонационального фестиваля «Таврида.Арт», увлекается фотографией. Валерия стала победителем первого сезона проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей», получила возможность пройти стажировку в качестве видеомонтажера в АНО «Корпоративная сетевая академия».

Аспирантка 1 курса, физик Александра Иванова популяризирует науку, работает в Научно-исследовательском институте прикладной физики Иркутского государственного университета, где ведет группу эксперимента TAIGA в социальных сетях и сайты института, а также стажером-исследователем Объединенного института ядерных исследований. Девушка ведет активную общественную и волонтерскую деятельность, организовывает молодежные и научные мероприятия, принимает участие в событиях президентской платформы «Россия — страна возможностей», фонда Росконгресс, госкорпорации «Росатом». Имеет серьезные достижения в научной деятельности, в том числе международных коллаборациях.

Ксения Огонлух обучается на факультете международных финансов, является проактивным студентом — занимает пост заместителя руководителя центра студенческих инициатив и капитана информационного центра, координирует цикл студенческих мероприятий под названием «Встречи с выпускниками». Наряду с академической деятельностью, Ксения активно участвует в крупных событиях страны. Являясь резидентом «Академии ПМЭФ» при Росконгресс в 2024 году, она смогла посетить такие форумы как форум будущих технологий, Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Конгресс молодых ученых, Российская энергетическая неделя. Девушка мечтает создать гастрономическую бизнес-экосистему в России, которая сделает образование в этой сфере доступным для молодежи.

Алиса Чубина обучается по специальности «Судебная и прокурорская деятельность», руководит молодежным активом союза юристов-блогеров при ассоциации юристов России и МГЮА имени О. Е. Кутафина. Девушка занимается правовым просвещением граждан, активно участвует в волонтерских и общественных проектах, всероссийских и международных форумах и конференциях. Особое внимание уделяет медиабезопасности, принимала участие во Всероссийских соревнованиях по медиааналитике. Благодаря победе в проекте «Профразвитие» Алиса прошла стажировку в Госдуме РФ.

В течение года амбассадоры смогут попробовать себя в четырех разных ролях: лектора на молодежных событиях региона и страны, активиста на карьерных мероприятиях, блогера, создающего положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставника новых участников проекта «Профразвитие», помогающего им в прохождении конкурсных этапов.

Перед тем, как официальные представители проекта «Профразвитие» приступят к своим обязанностям, ребята пройдут очную образовательную программу. Участники детально познакомятся с миссией и целями проекта и президентской платформы, основными направлениями деятельности, задачами и функциями амбассадоров.

Активная работа амбассадоров в 2025 году будет поощряться бонусами и возможностями от проекта «Профразвитие», президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнеров.

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