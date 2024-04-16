4 школы Подмосковья совместно закупят оборудование для гончарных мастерских

Поставка осуществляется в рамках госпрограммы «Образование» и финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и собственных средств 4 горокругов Московской области — участников совместной закупки.

«Объявлен совместный электронный аукцион на поставку оборудования для гончарных мастерских в рамках мероприятия „Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам“», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении совместного электронного аукциона на поставку оборудования для гончарных мастерских в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».

В рамках проведения закупки планируется обновить материально техническую базу четырех общеобразовательных учреждений Московской области и поставить для гончарных мастерских — гончарные круги, огнеупорные плиты для обжига керамики, обжиговые печи и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.