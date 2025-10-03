4 октября в России отмечают День космических войск

Каждый год 4 октября в РФ отмечают День космических войск. Это профессиональный праздник всех, кто служит или каким-либо образом имеет отношение к роду войск в составе Воздушно-космических сил Вооруженных сил России (ВКС ВС России).

Дату отмечают с 2006 года. 4 октября выбрано не случайно. Именно в этот день в 1957 году военные СССР отправили первый в мире искусственный спутник Земли с космодрома Байконур. Он успешно справился с поставленной задачей.

Космические войска РФ появились в 2001 году. Они выполняли задачи до 1 декабря 2011-го. Тогда начала действовать первая дежурная смена командного пункта войск воздушно-космической обороны (ВКО). Их создали по решению президента России Дмитрия Медведева.

Войска воздушно-космической обороны специализировались на защите РФ в воздушно-космической области. В 2011 году Космические войска перестали самостоятельно существовать. Однако в 2015 году их воссоздали в качестве рода войск в составе ВКС ВС РФ.

В Космических войсках сформированы системы подготовки запуска и управления российскими космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений. Помимо этого, они занимаются глобальным мониторингом космической обстановки. На регулярной основе проводится работа по созданию систем и комплексов нового поколения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.