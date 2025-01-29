4 новых объекта образования появятся в Коломне и Озерах в ближайшие три года

Четыре новых объекта образования появятся в подмосковных Коломне и Озёрах в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В новом микрорайоне Подлипки-город уже в третьем квартале планируют сдать детский сад на 185 мест. Новый садик позволит разгрузить дошкольные учреждения в центральной части города, в частности, на улицах Пионерской и Октябрьской революции. Сюда же переведут малышей на время капитального ремонта из детского сада № 4 «Веснушки» на улице Шилова и на постоянной основе из детского сада № 24 «Белочка» на улице Пионерской, здание которого перепрофилируют под начальную школу.

«В настоящее время составляется дорожная карта по введению в эксплуатацию здания нового детского сада в Подлипках. Его передадут школе № 14», — рассказала начальник управления образования администрации Городского округа Коломна Янина Щеглова.

В будущем году в Коломне появится еще один новый детский сад — на улице Захарова. Его смогут посещать 140 ребятишек. Срок сдачи объекта — 2026 год. Здание будет передано школе № 15.

Строительство детского сада на 125 мест в Озерах на улице Калинина планируется провести в 2025–2026 годах. После введения в эксплуатацию здание передадут школе № 2. В новый садик переедут воспитанники детсада на улице Высокополянской.

Также в 2025–2027 годах будет возведена пристройка на 400 мест к зданию школы № 14 на улице Шилова в Коломне. Здесь разместятся спортивный зал и 16 специально оборудованных учебных кабинетов, в том числе, физики, химии, биологии и технологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.