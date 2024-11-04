4 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

4 ноября россияне отмечают День народного единства и День иконы Казанской Божьей матери. Кроме того, 4 ноября 1879 года был получен патент на изобретение первого кассового аппарата.

День народного единства

Большую часть жизни в СССР в ноябре был только один праздник — годовщина Октябрьской революции. Люди хотели сменить ассоциации, и правительство решило перенести праздник на 4 ноября с новым названием — День народного единства.

Историческим основанием праздника стало освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского захватили Китай-город, тем самым освободили Москву и показали образец героизма. Событие завершило Смутное время на Руси.

Позже для современного праздника выбрали более старый повод, который неразрывно перекликался еще с одним. Во главе ополчения Минин и Пожарский держали чудотворную икону Казанской Божией матери. Ее и назвали символом победы.

День иконы Казанской Божьей Матери

Осенний праздник Казанской иконы Божией матери стал праздником в честь дня освобождения Москвы и России от поляков задолго до образования Дня народного единства. Праздник в качестве государственного утвердил царь Алексей Михайлович в 1649 году.

В честь Казанской иконы Богородицы был построен Казанский собор на Красной площади, который, как и праздник, был ликвидирован в советские годы. Собор восстановили и вновь открыли 4 ноября 1993 года.

На Руси чудотворную Казанскую икону Божией матери называли одной из самых почитаемых. По преданию, ее образ нашла 9-летняя Матрона на пепелище после пожара в Казани в 1579 году. О том, где находится икона, девочке поведала сама Богородица.

Праздник считали рубежом между осенью и зимой, после него ждали настоящих морозов. К этому дню стремились сыграть свадьбы и верили, что в этом случае у молодой семьи обязательно будет счастье.

Если жениха девушка еще не нашла, то утром в день праздника она шла в березовую рощу за подернутым инеем листом. Дальше нужно было заглянуть в него как в зеркало, и девушка становилась привлекательной для будущего мужа.

День рождения кассового аппарата

4 ноября 1879 года был получен патент на изобретение, без которого сегодня невозможно представить розничную торговлю. Кассовый аппарат был изобретен исключительно из практических нужд, а дело было вот в чем: у хозяина кафе, американца Джеймса Ритти, были проблемы с недобросовестным персоналом.

Кафе Ритти при большом потоке посетителей совсем не приносило дохода, его крали сотрудники. Во время прогулки на корабле отчаявшийся бизнесмен увидел устройство, автоматически отсчитывавшее обороты двигателей, и решил создать аппарат, фиксирующий каждую покупку. В кратчайшие сроки аппарат был создан и запатентован, а в народе он получил название «Неподкупный кассир Ритти».

Именины

4 ноября именины празднуют Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим и Федор.