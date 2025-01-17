4 нарушителей правил обращения с отходами в Истре и Рузе оштрафовали

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам незаконной транспортировки и размещения отходов в городских округах Истра и Рузском. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Двое нарушителей были задержаны сотрудниками полиции в истринском селе Павловская Слобода. Управляя грузовыми автомобилями, они транспортировали отходы без оформления разрешительных документов и электронного талона. По итогам рассмотрения оба мужчины были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Также наказаны двое граждан, которые выгрузили мусор вне специально отведенных мест накопления в поселке Тучково и деревне Глухово Рузского городского округа.

Всего в течение уходящей недели Минэкологии установило 23 нарушения правил обращения с отходами с использованием транспортных средств. Сумма штрафов по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ превысила 1,5 млн рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.