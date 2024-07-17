4 нарушителей наказали за несоблюдение правил обращения с отходами в Рузе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли четыре постановления об административных наказаниях по фактам нарушения природоохранного законодательства в Рузском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Все нарушения, совершенные физическими лицами, установлены сотрудниками ОМВД России по округу.

«Трое граждан были задержаны полицейскими в ходе несанкционированного сброса отходов в деревнях Новоивановское, Лыщиково и в поселке Дорохово. А в деревне Мишинка владелец земельного участка в ходе строительства септика допустил разлив жидких отходов и загрязнение почвы. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее сообщалось, что после вмешательства Минэкологии ГБУ МО «Мосавтодор» ликвидировало незаконную свалку, устроенную неизвестными нарушителями на участке автодороги М-9 «Балтия» — Онуфриево — Орешки, вблизи СНТ «Вейна».

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.