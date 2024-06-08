4 мужчин получили от 2 до 5 лет колонии за организацию незаконной миграции в Москве

45-летний Ильхам Мамедов, 61-летние Адалят Раджабов и Гудрат Мустафаев, 33-летний Гусейн Раджабли были осуждены за организацию незаконной миграции в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, образовали незаконное пребывание иностранцев в РФ. Ни изготавливали поддельные документы, которые создают видимость законности их пребывания в стране, а также их постановки на действительный миграционный учет с использованием данных бумаг.

С мая по июнь 2019 года и с сентября по октябрь 2021 года они организовали незаконное пребывание в России четырех граждан других стран.

С учетом позиции прокурора Мамедов был приговорен судом к пяти годам лишения свободы, Раджабов и Раджабли — к четырем годам, Мустафаев — к двум годам.

Все преступники будут отбывать назначенное им наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу еще не вступил.