4 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день инженерии, Международный день очкарика, а также Международный день блина.

Всемирный день борьбы с ожирением

Изначально праздник отмечался 11 октября, но с 2020 года его перенесли на 4 марта. Он посвящен проблеме ожирения и избыточного веса, которая превратилась в одну из угроз для здоровья всего человечества.

Ожирение — это хроническое заболевание, связанное с чрезмерными жировыми отложениями. Оно является одним из самых распространенных в мире. Угроза заключается в том, что ожирение приводит к серьезным последствиям: болезням сердца и сосудов, заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Оно также увеличивает риск диабета.

Праздник посвящен борьбе с ожирением. В этот день говорят о важности принятия мер по профилактике и лечению избыточной массы тела.

Всемирный день инженерии

4 марта свой профессиональный праздник отмечают инженеры, изобретатели и ученые. Он был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций (WFEO).

Праздник является данью уважения работе специалистов данной сферы. Дата приурочена к дню образования WFEO в 1968 году. Инженеров называют главными создателями технической цивилизации. Они решают не только глобальные задачи, но и бытовые. Эта профессия играет важную роль в развитии человека.

Международный день очкарика

По данным медиков, порядка трети населения Земли имеют нарушения зрения. Праздник посвящен тем, кто смотрит на мир сквозь стекла очков. Он отмечается ежегодно 4 марта.

Если раньше слово «очкарик» было больше обидным, то сейчас от этой позиции отходят, ведь очки стали аксессуаром, который может служить показателем стиля, образованности и ума. Так что в этот день можно поздравлять всех, кто носит очки, подчеркивая таким образом их индивидуальность и стиль.

Международный день блина

Праздник популярен в Англии и в Америке. Его отмечают в «жирный» вторник.

В этот день принято устраивать забеги с блинами. В нем участвуют женщины, которые должны быть непременно в платьях и фартуках. Они должны пробежать дистанцию, подбрасывая блин на сковородке.

Затем участники праздника все вместе поедают лакомство.

В Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому

20 февраля (4 марта) 1818 года в Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Монумент посвящен предводителям Второго народного ополчения 1612 года.

Его называют одним из первых крупных скульптурных памятников Москвы. Изначально монумент установили на Красной площади перед Верхними торговыми рядами, но в 1931 году его перенесли за ограду храма Василия Блаженного.

Именины

Именины в этот день празднуют Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.