4 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно устроить пикник или прогулку в честь Всемирного дня любителей лета. А с профессиональным праздником можно поздравить российских крановщиков.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Он введен в календарь в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года. Среди погибших мирных жителей было большое количество детей.

При этом очень важно помнить, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Также они страдают от отношения взрослых, неблагополучных семей.

Целью данного дня является напоминание о том, что дети страдают от боли морально и физически в результате насилия. В этот день проводятся различные информационные и благотворительные акции, во время которых происходит сбор помощи.

Всемирный день любителей лета

Дата учреждения данного праздника официально не известна. Однако считается, что этот день может напомнить людям радости летних и теплых дней.

Лето — солнечная теплая пора. Этот сезон всегда ассоциируется с отдыхом, каникулами, отпуском, солнцем. Летом распускаются цветы, прилетают птицы, зарождается новая жизнь. В этот день принято проводить время на природе, делиться снимками в соцсетях, гулять по паркам и наслаждаться солнцем.

День крановщика в России

Ежегодно 4 июня свой профессиональный праздник отмечают крановщики, или машинисты. Без данной профессии нельзя представить ни одну стройку, ни один завод.

Работа крановщика ответственна и трудна. От них зависит точность и скорость выполнения определенных задач. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания физики, геометрии.

В этот день принято поздравлять крановщиков, организовывать концерты, а также награждать лучших работников.

Начато строительство крейсера «Аврора»

Строительство корабля началось в 1897 году в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи Новое адмиралтейство. Крейсер «Аврора» был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 1903 года вступил в строй боевых кораблей флота страны.

В русско-японскую войну 1904–1905 годов крейсер принял боевое крещение в Цусимском сражении. Вернувшись на Балтийское море, он долго использовался как учебный корабль, на котором практиковались гардемарины Морского корпуса. В Первую мировую войну крейсер сражался на Балтике.

В 1917 году экипаж «Авроры» принял участие в февральских и октябрьских революционных событиях в стране, а также последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции.

Сейчас это корабль-музей. Он является филиалом Центрального военно-морского музея.

Первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль»

Киножурнал «Фитиль» показывали обычно в кинотеатрах перед началом основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни: разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов, высмеивали мещанство.

Первый его выпуск вышел на советские киноэкраны 4 июня 1962 года. Главным редактором «Фитиля» стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков.

В 1993 году выпуск киножурнала прекратился «из-за нехватки средств». Затем его возродили и он еще выходил в 2004–2008 годах.

Именины

В этот день именины отмечают Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья. Фаддей, Федор и Яков.