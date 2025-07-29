4 дворовые территории обновят в мкр Железнодорожный Балашихи

В 2025 году в мкр. Железнодорожный городского округа Балашиха запланирован капитальный ремонт 4 дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из ключевых объектов благоустройства стал крупный двор по адресам: Саввинское шоссе, дома № 17, 19, 21, 23а и улица Школьная, дом № 2. На данный момент здесь завершен ремонт тротуаров и устройство новых пешеходных коммуникаций, а также обустроены дополнительные парковочные места. Ведутся финальные работы по ремонту проездов.

В ближайшее время планируется создание нового газона и замена устаревших лавочек и урн. Особое внимание уделяется детской площадке: завершается монтаж игрового и спортивного оборудования с установкой безопасного резинового покрытия. Комплексное благоустройство территории планируется завершить к 15 августа 2025 года, что значительно повысит комфорт и безопасность жителей микрорайона.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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