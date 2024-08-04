4 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют железнодорожников. Еще можно прогуляться в парке в честь Дня качания на качелях или собраться веселой компанией, празднуя День рождения шампанского.

День железнодорожника

Отмечается ежегодно в первое воскресенье августа в бывших республиках СССР. Праздник ведет свою историю из XIX века.

Он был учрежден в царской России в 1896 году. Его приурочили ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в стране. В период его правления появились первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника до 1917 года, праздновался 25 июня (по старому стилю).

После революции 1917 года праздник забыли почти на 20 лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР в 1936 году. Сначала их поздравляли 30 июля, а затем дату перенесли на первое воскресенье августа.

День одиноких работающих женщин

Праздник напоминает о важной роли, которую одинокие работающие женщины играют в обществе. Он имеет неофициальный характер.

Инициатором данного дня стала американка Барбара Пейн в 2006 году. Женщина основала партнерскую сеть одиноких работающих женщин. Праздник каждый год вновь говорит о том, что женщины сами могут выбирать жизненный путь.

Сейчас женщины добиваются профессиональных успехов, несмотря на стереотипы в обществе, что она должна быть дома и заниматься бытом. Современная женщина занимается карьерой, приносит пользу обществу, при этом не забывая о детях.

День рождения шампанского

Считается, что в этот день в одном французском аббатстве в конце XVII века шампанское создал монах Пьер Периньон. По легенде он сказал священнослужителям: «Идите сюда быстрее, на вкус — как звезды!».

Но, скорее всего, создателями шампанского были не монахи, а английские торговцы, которые уже потом завезли напиток во Францию.

Российская знать распробовала шампанское при Елизавете Петровне. К концу XIX века Российская империя очень полюбила напиток и уступала по его потреблению лишь Франции, а знатным производителем стал граф Голицын.

Международный день дымчатого леопарда

Данный молодой праздник призван обратить внимание общества на вымирание этой кошки с уникальным окрасом. Именно из-за меха дымчатого леопарда истребляли охотники прошлого.

Сегодня виду угрожают современные браконьеры и вырубки тропических лесов. К этому прибавляется сложность разведения леопардов в неволе. После спаривания они становятся крайне агрессивными и могут убить партнера.

Эти кошки обладают уникальной пастью, которая способна раскрываться на 180 градусов, а их клыки достигают 5 см — это самые крупные клыки у кошачьих в соотношении с размером тела животного.

День качания на качелях

Информации о том, кто и когда изобрел первые качели, нет. Но они имеют долгую историю. Историки предполагают, что качели — модернизированный аналог люльки для убаюкивания младенцев.

Качание на качелях — любимое детское развлечение. Также многие взрослые не прочь провести на них время. Качелям приписываются лечебные и магические функции, их почитают в разных странах мира. С помощью качелей лечились от болезней в Китае, соединялись с древнегреческими божествами для хорошего урожая в честь Праздника вина жители Афин. Марийцы, представители финно-угорских народов, использовали подвешенную лодку для связи с богиней Юмо.

Мария Ягодница

По народному календарю в этот день отмечается Мария Ягодница. Праздник посвящен одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа.

В этот день на Руси отправлялись в лес за ягодами — черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки варили варенья и компоты из найденных богатств. Именно поэтому святую Марию прозвали Ягодницей и Сладостницей.

В поле в этот праздник не работали. Гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее. Так и говорили — «Коли гроза — сена будет за глаза». По поверью, роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Православные были уверены — «На Марию сильные росы — льны будут серы и косы».

Именины

В этот день именины празднуют Алексей, Корнилий, Мария и Михаил.