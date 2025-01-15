4 500 человек покатались на льду Дворца спорта «Багратион» Можайска на каникулах

Длинные новогодние праздники идеально подходят для отдыха, веселья и общения с друзьями. Посетители приходили дружными компаниями, семьями и даже целыми школьными классами, ведь живое общение и физическая активность всегда сплачивает любой коллектив. Более 4,5 тыс. гостей посетило ледовую арену в период праздников с 28 декабря по 12 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, для можайцев работал и центральный уличный каток возле «Багратиона». За праздники там побывало более 1 000 человек.

«Массовое катание очень популярный вид отдыха. Сейчас на ледовой арене сеансы проходят 3 дня в неделю — с пятницы по воскресенье. И каждый раз они востребованы нашими жителями: около сотни человек приходят покататься и получить заряд позитивных эмоций», — рассказал директор дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Ближайший сеанс состоится уже в эту пятницу. Следите за нашими новостями, еженедельно мы рассказываем о расписании массового катания. Дополнительную информацию можно узнать в группе по ссылке: https://t.me/bagrationsport .