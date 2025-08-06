Фото - © Оборудование в кабинете врача узи в поликлинике на улице Высоковольтной после капремонта в Раменском/Медиасток.рф

39,5 тыс заявок на прикрепление к поликлинике подали на госуслугах Подмосковья

С начала года на региональном портале подано свыше 39,5 тыс. заявок на прикрепление к поликлинике онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

В заявке необходимо выбрать поликлинику, к которой необходимо прикрепиться, указать поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС. Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания.

Услуга «Прикрепление к поликлинике»доступна в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь» и предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

Также жители Подмосковья могут прикрепиться к поликлинике в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.