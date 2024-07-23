39 соглашений на развитие бизнеса по франшизе заключили в Подмосковье в 2024 г

В Московской области в рамках поддержки бизнеса особое внимание уделяется тем, кто только начинает свое собственное дело. Так, с 2022 года предприниматели могут получить субсидии на возмещение части затрат для начала работ по франшизе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Франшиза — это модель ведения бизнеса, которая дает ее приобретателю за определенную плату доступ к ноу-хау, процессам, бизнес-модели и товарным знакам для продажи товаров или оказания услуг компании.

«Предприниматели, решившие работать с франшизой — получают успешную бизнес-модель, благодаря чему имеют возможность спокойно войти на незнакомый рынок, освоиться и спокойно наладить все рабочие процессы. А с субсидией — это еще получается выгодно: возможно компенсировать до 1 млн рублей на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Данная мера поддержки реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в 2024 году на получение субсидии предприниматели региона подали уже более 70 заявок.

«За истекший период 2024 года поддержку на 17,5 млн рублей получили 39 предпринимателей. Заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе можно подать в течение года», — привел данные Ефимов.

Более подробно информация представлена на инвестиционном портале Московской области.

О субсидии

Бюджет конкурса – 100 млн рублей.

Сроки отбора: с 11 января до полного освоения бюджетных ассигнований.

Получить могут МСП, являющиеся как индивидуальными предпринимателями, так и юридическими лицами.

Размер субсидии:

Не более 50% затрат до 1 млн. рублей (для региональных франшиз);

Не более 50% затрат до 0,5 млн. рублей (для франшиз из других субъектов РФ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.