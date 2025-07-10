39 подъездов Сергиево-Посадского округа участвуют в программе «Мой подъезд»

Ежегодно подъезды многоквартирных домов приводятся в порядок благодаря финансовой помощи из бюджета Подмосковья. В программе участвуют 4 управляющие организации и 39 подъездов из Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На следующий год сформирован адресный перечень из 79 подъездов. Управляющие компании вкладывают 70%, оставшиеся 30% они получают в виде субсидий», — отмечает начальник отдела по взаимодействию с управляющими организациями администрации Сергиево-Посадского городского округа Оксана Белова.

Перечень работ на большинстве объектов выглядит так: замена окон и светильников, покраска и художественное оформление стен и перил, побелка потолков, обновление входных групп, установка кабель-каналов и почтовых ящиков. Впрочем, он не является обязательным. Одно из преимуществ программы — ее гибкость. Жильцы подъезда могут сами выбрать, какие работы им необходимы, а какие нет.

Наиболее активно приводят в порядок подъезды многоквартирных домов города Пересвет Сергиево-Посадского округа — в этом году работы ведутся на 15 объектах. 8 уже завершены.

Программа «Мой подъезд» в Подмосковье реализуется с 2017 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.