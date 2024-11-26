37 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье до конца декабря

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 37 сезонных искусственных катков, в том числе 8 новых. Всего предстоящей зимой в регионе будут работать 817 мест для катания на коньках. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Из числа новых сезонных катков два будут работать в Дубне, по одному — в Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Посетители смогут пользоваться пунктами проката, туалетами, шкафчиками для хранения, точками общепита.

«В настоящее время мы активно готовимся к зимнему сезону. В это время парки становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. В рамках проекта Губернатора «Зима в Подмосковье» мы планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности.

Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ели и иллюминация, Почты и Резиденции Деда Мороза, а также сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря.

В этом зимнем сезоне мы расширим программу спортивных мероприятий, добавив тренировки с чемпионами и соревнования по зимним видам спорта. В настоящее время график мероприятий уже формируется», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме катков в парках региона откроют более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. А всего на территории Подмосковья готовится 184 лыжные трассы.

В декабре и январе на открытых площадках запланированы 29 ледовых спектаклей под руководством Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой. Их расписание можно найти на туристическом портале welcome.mosreg.ru. Впервые в парках состоится серия открытых тренировок с титулованными лыжниками, такими как Александр Панжинский, Александр Легков и Никита Крюков.

Также продолжится популярный проект «Выходи во двор», в рамках которого легендарные хоккеисты — Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов и другие — будут играть с жителями Подмосковья.

«В этом году проведем уже четвертый сезон проекта «Выходи во двор», в котором участвуют наши легендарные хоккеисты. Каждый матч собирает по несколько тысяч зрителей. Предстоящей зимой большую часть мероприятий планируем провести на катках в парках Подмосковья. А первая встреча Легенд с жителями состоится уже в ближайшие выходные — 1 декабря, во Всероссийский день хоккея, на катке в Черноголовке», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Для катков в Подмосковье установлены общие требования, которые включают наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничную иллюминацию, а также качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. При необходимости, посетители смогут воспользоваться теплыми раздевалками, что добавит удобства в зимние морозы. Чтобы согреться, также будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

С 1 декабря в приложении «Мое Подмосковье» появится актуальное расписание сеансов катанная на искусственных катках, и функция «БРОНИРОВАТЬ».

Приложение можно скачать в App Store по ссылке и в Google Play по ссылке.

Чтобы забронировать сеанс, пользователям потребуется выполнить несколько простых шагов: запустить приложение, выбрать в главном меню раздел «Катки», где представлена информация о доступных локациях и перейти на страницу нужного катка. Здесь можно будет ознакомиться с актуальным расписанием сеансов и доступными временными интервалами для катания.

В завершение, для бронирования времени достаточно нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» и выбрать подходящий сеанс, что обеспечит удобный доступ к зимним развлечениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.