3,6 тыс нарушений в работе уличного освещения зафиксировали камеры в Подмосковье

С приходом осени световой день становится все короче. В связи с этим недостаточное освещение на улицах может стать причиной различных происшествий и угроз для пешеходов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Камеры «Безопасный регион» продолжают фиксировать нарушения в работе уличных фонарей на территории Московской области. Так, с начала осени было выявлено более 3,6 тысяч случаев, когда освещение не функционировало должным образом. Свыше 1,5 тысячи уже устранили, остальные дефекты находятся в работе и будут ликвидированы в ближайшее время.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что мониторинг ведется постоянно, все выявленные нарушения оперативно направляются в работу коммунальным службам.

Инспекторы территориальных отделов Министерства также активно следят за исправностью фонарей и осветительных приборов. Во время обходов сотрудники фиксируют дефекты на месте и передают информацию на устранение через систему СКПДИ.

Жители Подмосковья могут обратиться в территориальные отделы Министерства, чтобы сообщить о неработающем освещении во дворе, «темных» улицах или решить другие вопросы, связанные с содержанием территорий.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.