-35°С вместо -58°С: ближе к Новому году в Якутске потеплеет

Синоптик Шувалов: в новогоднюю ночь в Якутске будет от -30 до -35 градусов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в преддверии Нового года в Якутске и других населенных пунктах республики Саха ожидается потепление, сообщает RT .

По его словам, до конца текущего года в Якутии сохранится устойчивая погода. В западной части региона наблюдаются низкие температуры, а на северо-востоке столбики термометров опускаются до -50 градусов.

Однако, начиная примерно с 30–31 декабря, прогнозируется небольшое смягчение морозов, уточнил метеоролог.

В новогоднюю ночь в Якутске ожидается от -30 до -35 градусов. Это на 10-15 градусов теплее, чем в настоящее время. На северо-востоке температура поднимется до -45 градусов в отличие от текущих минус 55 – 58 градусов, пояснил он.

Шувалов отметил, что текущая обстановка в Якутии хотя и необычна, но не является чем-то из ряда вон выходящим.

Он добавил, что абсолютные рекорды минимальной температуры в этом регионе превышают -60 градусов. К счастью, пока таких значений не наблюдалось, и, по всей видимости, не предвидится, заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.