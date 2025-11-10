356 га неразграниченной сельхозземли передали фермерам Подмосковья в октябре

Более 350 га сельхозземли предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в 8 округах Подмосковья в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Десять земельных участков муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до 5 лет по итогам работы министерства в октябре. Землю получили пять крестьянско-фермерских хозяйств в 8 городских и муниципальных округах Московской области. Общая площадь переданной сельхозземли превысила 356,3 га», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Земельные участки переданы фермерским хозяйствам в городских и муниципальных округах Пушкинский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Зарайск, Серпухов, Ступино, Егорьевск, Подольск.

Больше всего земли предоставили для развития сельского хозяйства в Орехово-Зуевском округе, где фермерствам переданы 146,6 га земли, Зарайске — 91,6 га и Наро-Фоминском — 44,7 га.

Использовать земельные участки аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг.

Услуга для земельных участков, находящихся в собственности Московской области, услуга для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.