35% опрошенных россиян настраивают свои соцсети под поиск работы. При этом 25% респондентов хотя бы раз получали job-оффер через эти платформы — такие данные представила компания «Сетка» по итогам исследования, сообщила «Газета.Ru».

Среди тех, кто использует соцсети для карьерных целей, 15% обновляют информацию в профиле, 13% удаляют или скрывают часть личных фотографий. 6% публикуют посты о профессиональных достижениях, а 3% выкладывают снимки с рабочих мероприятий.

63% участников опроса уверены, что соцсети могут быть эффективным инструментом для карьерного роста. 15% неоднократно получали предложения о работе через эти платформы, 10% — хотя бы один раз, а 38% надеются на подобные офферы в будущем. Лишь 37% заявили, что соцсети пока не помогли им в профессиональном плане.

47% респондентов признались, что ведут аккаунты в соцсетях в основном из-за работы, а не по личному желанию. 19% используют их для поиска сотрудников, по 10% — для привлечения заказчиков или получения «работы мечты». Для 7% ведение профессионального профиля — это способ продвижения личного бренда, еще столько же ценят соцсети за возможность обмена опытом с коллегами.