35% от месячной нормы осадков выпало в столице за сутки

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало аномальное количество осадков. Так, в Москве зафиксировали выпадение 35% от декабрьской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной московской метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 14 мм (месячная норма — 52 мм), на Балчуге — 6 мм, больше всего в Тушине — 18 мм», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Московской области самые интенсивные снегопады наблюдались в Волоколамске (выпало 18 мм осадков), Истре (18 мм), Клину (17 мм), Можайске (16 мм) и Наро-Фоминске (13 мм).

По словам Тишковца, снегопады в регионе продолжатся. За минувшую ночь в столице выпало 9 мм осадков, а днем прогнозируется еще 7-10 мм. При этом, скорее всего, может быть установлен суточный рекорд по осадкам для 8 декабря, который держится с 1988 года. Тогда в городе выпало 15 мм.

Специалист уточнил, что сугробы в мегаполисе из-за влажного снегопада до конца дня немного увеличатся — всего на 3-5 см.