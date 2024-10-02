347 детей появились на свет в перинатальном центре Коломны в сентябре

347 малышей родились в Коломенском перинатальном центре в сентябре. Мальчиков появилось на свет традиционно чуть больше, чем девочек — 174 мальчика и 173 девочки соответственно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сразу в пять семей, выбравших для рождения своих деток коломенский центр, пришло «двойное счастье»: врачи приняли одну разнополую «королевскую» двойню, одну пару девочек и три пары мальчишек.

За девять месяцев с начала года в Коломенском перинатальном центре появился на свет 3 241 ребенок. А всего со дня открытия медицинского учреждения в 2017 году в его стенах родились 28 869 детей.

Семьям новорожденных, независимо от региона их постоянного проживания, но при условии получения свидетельства о рождении ребенка на территории Московской области, вручается подарочная коробка с полезными вещами для малыша и мамы от губернатора Андрея Воробьева «Я родился в Подмосковье». Вместо подарочного набора родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.