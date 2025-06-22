34-летнюю годовщину отметило предприятие ЭКОлаб в Павлово-Посадском округе

21 июня компания «ЭКОлаб» отметила знаменательную дату — 34 года успешной работы на благо региона и всей страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В честь юбилея коллектив предприятия принял поздравления от главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, депутата Государственной Думы Геннадия Панина и председателя Совета депутатов округа Романа Тикунова.

Компания «Эколаб» представляет собой современное фармацевтическое предприятие, которое за годы своей деятельности достигло значительных успехов в области производства диагностических наборов и лекарственных препаратов. Организация сумела завоевать прочное место на рынке благодаря сочетанию высоких стандартов качества, инновационного подхода и профессионализма сотрудников.

Основным направлением работы компании является разработка и производство продуктов, которые повышают эффективность диагностики заболеваний и помогают в их лечении. Диагностические наборы от «Эколаб» широко используются медицинскими учреждениями для точного обнаружения различных патологий, что способствует своевременному и корректному назначению лечения. Лекарственные препараты, выпускаемые компанией, соответствуют современным требованиям и помогают улучшать здоровье пациентов.

Признание предприятия на рынке связано с его стремлением внедрять инновационные технологии, придерживаться международных стандартов и постоянно совершенствовать производственные процессы. Работники компании играют важную роль в её успехе: профессионализм, ответственность и стремление к развитию позволили «Эколаб» стать одной из заметных фармацевтических компаний, востребованных в России.

Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею, стало важным событием для всех сотрудников компании. В своих выступлениях поздравившие отметили неоценимый вклад «ЭКОлаба» в развитие экономики округа, создание рабочих мест, реализацию социальных инициатив, а также значительную поддержку наших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Глава округа поблагодарил коллектив и президента компании, Сейфаддина Гашимовича Марданлы, за многолетнюю плодотворную работу и целеустремленность, подчеркнув, что «ЭКОлаб» — это не только пример ответственного бизнеса, но и гордость Павлово-Посадского округа.

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин в свою очередь отметил, что успехи компании стали возможны благодаря профессионализму и сплоченности команды, которая на протяжении 34 лет уверенно идет к новым вершинам.

Роман Тикунов подчеркнул важность социальной ответственности, которую демонстрирует «ЭКОлаб», оказывая поддержку нашим героям и реализуя проекты, способствующие благополучию жителей округа.

Коллектив «ЭКОлаба» получил искренние пожелания дальнейшего процветания, стабильности и успешного развития. Мероприятие завершилось одновременно праздничной и теплой атмосферой, наполняя сотрудников гордостью за их работу и вдохновляя на новые достижения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.