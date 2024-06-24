33-летний юбилей отметила компания АО «ЭКОлаб» в Электрогорске

Предприятие АО «ЭКОлаб» из Электрогорска отпраздновало свой 33 день рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

ЭКОлаб — это не просто название. Это 33 года невероятного пути, проложенного через упорный труд, амбициозные достижения, стабильное развитие и преодоление испытаний, которые только закалили коллектив и делают компанию сильнее с каждым днем. АО «ЭКОлаб» — современное промышленное предприятие с номенклатурой продукции, включающей более 400 наименований.

За эти годы работники предприятия сумели добиться больших успехов, а также признания компании на рынке диагностических наборов и лекарственных препаратов. Сегодня компания обеспечивает диагностическими наборами многие клинико-диагностические лаборатории Российской Федерации. Медицинские изделия поставляются в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову, Армению, Азербайджан.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совместно с депутатом Государственной Думы Геннадием Паниным поздравил руководство и сотрудников с днем основания компании.

Он поблагодарил президента АО «ЭКОлаб» Сейфаддина Гашимовича Марданлы за его неоценимый вклад в жизнь Павлово-Посадского округа и поддержку наших героев на передовой. Передал подарок от земляков-участников СВО — трофейную гильзу от боевого снаряда.



«Мы гордимся нашим прошлым, ценим настоящее и с огромным энтузиазмом смотрим в будущее! Пусть каждый новый день приносит АО «ЭКОлаб» еще больше процветания, стабильности и новых вершин в профессиональной сфере. Двигаясь вперед вместе, мы способны на великие дела! С праздником!» — отметил Денис Семенов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.