33 летних лагеря на базе школ открылось в Сергиево-Посадском округе

В понедельник начались первые смены в летних оздоровительных лагерях на базе школ Сергиево-Посадского округа. Всего открылось 33 таких лагеря. Здесь отдохнут 1 320 детей. Продолжительность смены составляет 21 день, сообщает пресс-служба администрации округа.

Детей ждут развивающие занятия, спортивные мероприятия, проектные работы и познавательные экскурсии.

Смена в лагере гимназии № 5 им. Героя Советского Союза А. И. Алексеева началась с торжественной линейки, где ребят приняли в движение «Орлята России». Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев по этому случаю подарил развивающие игры, похожие на знаменитую «Монополию», на игровом поле которой города Подмосковья.

Всего за лето в Сергиево-Посадском городском округе должны отдохнуть более 17 тыс. школьников, а это почти две трети от общего числа. Большая часть проведет смену в пришкольных лагерях.

Тех, кто отличился в учебе, на олимпиадах или спортивных соревнованиях, ждут путевки в лагеря Московской области, Краснодарского края и другие регионы.

На реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на территории городского округа запланировано 39 млн рублей: 10,3 млн — из бюджета Московской области, 28,7 млн — из бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.