33 человека заблудились в лесах Подмосковья с начала года

В системе «Единой службы спасения 112» в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Затем информация поступает в Региональную диспетчерскую службу ГАУ МО «Центрлесхоз» и передается участковым лесничим ГКУ МО «Мособллес». На помощь вместе с лесничими выдвигаются поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала года мы получили обращения 33 человек — самих потерявшихся или их родственников с просьбой помочь найти дорогу домой. Состав «группы риска» не изменился — это пожилые люди, подростки, и те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Даже хорошо знакомый, ближайший лес продолжает оставаться зоной повышенной опасности. Заблудиться можно даже рядом с домом в изменившемся после зимы лесу. В Звенигородском лесничестве в начале весны двое мужчин на квадроциклах только с помощью поисково-спасательного отряда нашли обратную дорогу из леса, хотя отъехали от населенного пункта всего несколько километров, а в Сергиево-Посадском — на поиски молодого мотоциклиста, забывшего дома телефон, спасатели отправились после звонка жены молодого человека.

Несколько советов от Комлесхоза, чтобы прогулка в лес не обернулась бедой: отправляясь в лес, не забудьте сообщить родным о том, куда пойдете и когда планируете вернуться. Не надейтесь на свое знание местности. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете — не полагайтесь на свое знание местности. Помните, что простые правила могут сохранить жизнь вам и вашим близким.

Если заблудились, не паникуйте, сразу звоните на номер 112, потерявшегося обязательно найдут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.