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32 пешеходные дорожки обустроят в Одинцовском округе в 2024 году

В Одинцовском округе с начала года обустроены пешеходные коммуникации по 20 адресам. Всего в течение 2024 года в муниципалитете за счет бюджета сделают 32 пешеходные дорожки: 3 подхода к ж/д платформам, 12 — к образовательным учреждениям и детсадам, 17 — к автобусным остановкам. Их общая протяженность превысит 3,8 км. Также в текущем году продолжится модернизация детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2024 году на территории Одинцовского округа запланирована модернизация 31 детской игровой и 13 спортивных площадок. Завершиться эти работы должны до 15 сентября», — уточнил на еженедельном совещании глава муниципалитета Андрей Иванов.

Также на контроле администрации Одинцовского округа находится строительство двух линий наружного освещения.

В рамках реализации проекта «Светлый город» одну линию проложат в районе дома № 7 на улице Вокзальной в Одинцове, вторую — в селе Каринское. Протяженность первой составит 990 м, другой — более 5,4 км.

В Одинцове будет установлен 51 светодиодный светильник, в Каринском — 203. Работы по обоим контрактам должны завершиться до 8 октября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.