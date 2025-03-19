312 мусоровозов оптимизировали маршруты в Самаре для более эффективного вывоза отходов

Организация смогла скорректировать работу после того, как ситуацию с вывозом ТКО взял на контроль Российский экологический оператор. На данный момент для вывоза отходов в Самарской области используется 312 мусоровозов, которые каждый день вывозят отходы с 21 695 контейнерных площадок.

На сегодняшний день, как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, большее число жалоб, которые приходят в сервис „РЭО Радар“, обрабатывается в тот же день.

«При этом навалов сообщения, как правило, не касаются, чаще присылают фотографии просто заполненных, но не переполненных, баков. Избежать навалов удалось благодаря тому, что регоператор скорректировал график вывоза и стал выпускать мусоровозы в более ранее время», — прокомментировал Буцаев.

Ранее глава РЭО и руководство Самарской области подписали соглашение, нацеленное на эффективную работу регоператора по обращению с ТКО. РЭО взял на контроль деятельность АО «Экология» путем вхождения в капитал организации. Проблемы с вывозом ТКО в Самарской области фиксировались начиная с конца 2024 года.