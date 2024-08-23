сегодня в 13:27

31 случай самозахвата лесных участков выявлен в Одинцовском округе с начала года

С начала года в Одинцовском округе выявили более 30 случаев самозахвата лесных участков, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Всего же установлены и запротоколированы 50 случаев самозахвата на территории Звенигородского лесничества, которое включает в себя леса Рузского и Одинцовского округа.

Сотрудники Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» за 8 месяцев текущего года в ходе обследования территории лесного фонда выявили самовольные занятия и использование лесных участков общей площадью 7,47 га.

В отношении нарушителей составлено 50 протоколов об административном правонарушении по статье 7.9 КоАП РФ. Помимо административного штрафа предстоит заплатить за вред, причиненный лесу.

Данное противоправное деяние влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 50 000 рублей;

на должностных лиц — до 100 000 рублей;

на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Кроме уплаты штрафа в обязательном порядке требуется устранить нарушения лесного законодательства. Всем гражданам устанавливается срок для освобождения участков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.