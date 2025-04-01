31% россиян позитивно относятся к розыгрышам на 1 апреля

21% россиян негативно относятся к людям, которые пытаются над ними подштутить

По результатам опроса, проведенного kp.ru , 1 апреля, День смеха, остается любимым праздником многих жителей России. Оказалось, что значительная часть россиян не только любит этот день, но и с удовольствием принимает участие в шутках и розыгрышах, а также сама не прочь пошутить в ответ.

Участие в исследовании приняли 4,3 тысячи человек.

Треть респондентов (31%) выразили искреннюю любовь к юмору и розыгрышам. Они с удовольствием принимают шутки от близких и знакомых, а также сами активно участвуют в создании веселой атмосферы, особенно в День смеха, и не прочь подшутить над друзьями и коллегами.

Еще 34% опрошенных признались, что относятся к чужим шуткам нейтрально, без особых эмоций. Они не являются инициаторами розыгрышей, но не против, если кто-то другой хочет развлечься.

Однако 21% участников опроса выразили раздражение по отношению к людям, пытающимся над ними пошутить. По их мнению, розыгрыши часто бывают неудачными, а шутки — злыми или глупыми.

Небольшая часть россиян (13%) отметила, что их никогда не разыгрывают. Возможно, они и не против повеселиться, но их окружение предпочитает более серьезное поведение.

Оставшийся 1% респондентов выбрали вариант «другое», подчеркнув, что их отношение к розыгрышам зависит от конкретной ситуации, качества шутки и самого шутника. В некоторых случаях это может принести радость, в других — только разочарование.