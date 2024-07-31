31 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить День необычных музыкальных инструментов или день рождения Гарри Поттера. Кроме того, празднуется Всемирный день рейнджера.

День необычных музыкальных инструментов

Это неофициальный праздник. К необычным музыкальным инструментам относят клавикорд, варган, китаррон, блокфлейту, глюкофон, ханг, диджериду, шарманку, гусли и т. д.

Необычные музыкальные фрагменты звучат в исполнении зимбабвийской мбиры, индийского горна из морской раковины и африканского танбура. Шаманы при своих ритуалах часто используют бубны и варганы.

Сырные барабаны, овощные дудочки, большое количество модифицированных арф, органов, гитар и духовых инструментов — список необычных инструментов можно продолжать бесконечно. Именно им и посвящен этот праздник.

Всемирный день рейнджера

В этот день вспоминают вклад парковых рейнджеров в охрану природы. Рейнджер переводится как «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский». Впервые термин прозвучал в XVII веке для английских солдат, сражавшихся в войне короля Филипа.

Сейчас рейнджер — это полицейский или военный, главная задача которого — поддержание порядка или проведение специальных операций. Их профессиональный праздник впервые отмечали в 2007 году в честь 15-летней годовщины Международной федерации рейнджеров.

О данном дне активно рассказывают свыше 160 организаций-членов Федерации рейнджеров, куда входят 46 стран мира.

День рождения Гарри Поттepa

Один из самых известных книжных персонажей родился 31 июля. Фанаты вселенной, созданной британской писательницей Джоан Роулинг, каждый год отмечают его день рождения.

Серия книг о Гарри Поттере — один из самых известных бестселлеров современности. Истории о приключениях волшебника захватили детей и взрослых. Первая книга о мальчике, который выжил, вышла в 1997 году.

В этот день можно устроить тематическую вечеринку или провести квиз, приготовить блюда из вселенной о волшебнике или просто почитать книги вслух.

В Москве открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина («Лужники»)

Московский центральный стадион имени В. И. Ленина в Лужниках, расположенный недалеко от Воробьевых гор, открылся 31 июля 1956 года. Тогда прошел грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов.

С момента открытия в «Лужниках» организовали тысячи соревнований по легкой атлетике, крупнейшие внутрисоюзные и международные футбольные матчи, церемонии открытия и закрытия многих международных спортивных игр и многое другое. Также тут состоялись XXII Летние Олимпийские игры в Москве.

Сейчас «Лужники» — это центральная часть Олимпийского комплекса, самый крупный стадион в России.

День рождения актрисы Прасковьи Жемчуговой

Прасковья Ковалева-Жемчугова родилась в 1768 году в деревне Березники Ярославской губернии в семье крепостного кузнеца. В 7 лет ее взяла на воспитание княгиня Марфа Долгорукая в подмосковную усадьбу Шереметевых — Кусково. Девочка хорошо пела, ее готовили для службы в крепостном театре Шереметевых. Она научилась играть на клавесине и арфе, говорила по-итальянски и по-французски.

Ее дебют Прасковьи под псевдонимом Жемчугова состоялся в 1779 году. Она сыграла роль служанки в опере Гретри «Опыт дружбы». Вскоре актриса начинает играть главные роли в театре.

Жемчугова была блестящей актрисой и певицей, обладала прекрасными драматическими данными и лирическим сопрано. Она стала настоящим украшением театра графа Николая Шереметева, который страстно любил искусство.

Одну из лучших ролей Жемчугова сыграла в спектакле «Браки Самнитян». Постановка была настолько известна, что ее посетила императрица Екатерина II.

Между актрисой и графом вспыхнули чувства. В ноябре 1801 года они тайно обвенчались в церкви Симеона Столпника в Москве. Шереметев дал вольную семье Ковалевых и Прасковье Ивановне, которая стала официально графиней Шереметевой. Но она скончалась вскоре после рождения сына.

Именины

Именины 31 июля отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон и Степан.