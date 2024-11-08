300 т гумпомощи в зону СВО отправила «Единая Россия» Подмосковья в октябре

Порядка 300 т гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов отправила подмосковная «Единая Россия» в октябре. Об этом рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что сбор гумпомощи для воинов СВО, а также мирных жителей, остается неизменным приоритетом в работе.

«В октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же, с начала СВО, подмосковная „Единая Россия“ отправила порядка 12,5 тысяч тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Так, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Балашихи Сергей Юров отправил очередную партию гумпомощи для бойцов СВО в Макеевке. Помогали ему в этом депутат Мособлдумы Николай Черкасов и депутат муниципального совета депутатов Андрей Холод. В составе гумгруза: мотоциклы, резина и запчасти для автомобилей, обмундирование, медицинское оборудование, медикаменты и продукты питания.

«Эту работу мы будем вести столько, сколько потребуется. Также мы поддерживаем семьи наших бойцов», — заявил Сергей Юров.

А из Пушкинского округа единороссы отправили мебель для оснащения цеха по ремонту военной техники. С этой просьбой к депутату фракции «Единая Россия» Дмитрию Кулькову обратился земляк, командир роты Геннадий.

«В большой армейский грузовик загрузили офисную мебель: столы, стулья, тумбочки, шкафы и стеллажи, принтер для печати. Все это понадобится для оснащения ремонтного цеха, хранения инвентаря и мелких деталей. Помогли и с осветительным оборудованием. Отгрузили прожекторы, которые пригодятся мастерам при ремонте техники», — прокомментировал Дмитрий Кульков.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Актив и сторонники местного отделения «Единой России» Солнечногорска также собрали и отправили все самое необходимое, что просили бойцы: продукты, генератор, бензопилу и другую технику.

«Это не разовая акция. Мы делаем это регулярно, осознавая, что любая помощь может стать важной поддержкой для солдат, находящихся на передовой. В этом благородном деле участвуют волонтеры со всего округа, которые также стремятся внести свой вклад, пока наши защитники стоят на страже Родины. Каждый день они собирают провизию, предметы первой необходимости, шьют или покупают одежду для наших бойцов, плетут сети, делают окопные свечи, навещают раненых бойцов в госпиталях», —рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Солнечногорска Константин Михальков.

Около 1200 кг теплой одежды, обуви, постельных принадлежностей, медикаментов отправили члены партии «Единая Россия» Талдомского городского округа жителям Курской области.

«Талдомский округ с 2014 года помогает беженцам из Украины. За это время мы приняли и разместили у себя порядка 100 семей. Активно помогаем нашим ребятам, находящимся на СВО, помогаем их семьям. В Талдомском округе открыты пункты сбора гуманитарной помощи, 15 центров по плетению маскировочных сетей», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для пострадавших жителей. В них все самое необходимое — от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения. На территории Курской области созданы волонтерский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.