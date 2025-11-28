300 экспертов из 49 государств поучаствуют в форуме «МыВместе-2025»

Около 300 экспертов из 49 государств собираются выступить во время деловой программы Форума «МыВместе-2025». Среди них будут губернаторы, лидеры регионов, председатели городской думы, худруки, волонтеры, заслуженные артисты, члены комитетов Госдумы, министры науки, общественные деятели из 49 государств мира, среди которых и РФ.

Так, во время деловой программы выступят заместители председателя Правительства России Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и другие. Ожидаются около 70 панельных сессий, дискуссий и практикумов на пятом Международном форуме гражданского участия «МыВместе» в Национальном центре Россия.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев рассказал, что деловая программа юбилейного Форума #МыВместе сфокусирована на ключевых вопросах, интересующих молодежь и гостей из иных государств. В фокусе находятся помощь фронту и героям спецоперации, развитие инклюзии, сектора некоммерческих организаций, международное сотрудничество в соцсфере в области новых вызовов.

«Важно, что каждая сессия и дискуссия имеет прикладной характер: они нацелены на усиление уже реализуемых проектов, запуск новых гуманитарных инициатив и создание устойчивых решений, которые способны изменить жизнь людей к лучшему», — добавил Метелев.

Международный форум гражданского участия «МыВместе-2025» пройдет 2-5 декабря в Москве. В деловой программе будет четыре направления: «Фронт и тыл», «Россия и мир», «Возвращение героев», «Сила служения». Полная программа и список экспертов опубликованы на сайте.

