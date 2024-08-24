300 блиндажных свечей передали из Балашихи в зону СВО

В фонде поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» производят блиндажные свечи и собирают помощь бойцам СВО.

Скоро ещё один гуманитарный груз отправится в зону СВО из Балашихи. В него вошли тёплые носки, 300 блиндажных свечей, обереги, гигиенические наборы, маскировочные сети разных размеров, строительные перчатки, мёд с пасики от местного жителя и другое.



«Все запросы адресные от командиров воинских частей. Наши окопные свечи важны в военных условиях - это и обогрев, и приготовление еды, и освещение.1 сделанная нашими волонтерами свеча горит 7-8 часов. Сейчас мы взяли ещё 1 тонну парафина для того, чтобы работа по их изготовлению продолжалась. Всё для победы", - сказал председатель фонда Сергей Чураков.

В сборе гуманитарной помощи в Балашихе участвуют депутатский корпус, городские предприятия, бизнес-сообщество и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

«В преддверии Нового года для семей участников СВО запланированы праздничные мероприятия. Так, 22 декабря в «Крокусе» состоится елка для детей 5-14 лет. Для ребят мы подготовили подарки. Надеюсь, что детям все понравится. Мы стараемся быть на связи с каждой семьей и помогать всем, чем можем», - сказал губернатор.