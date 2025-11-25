30 тысяч тюльпанов высадили в Истре к следующей весне

В МБУ «ДОДХИБ» подвели итоги осенней посадки луковичных цветов. Масштабная кампания по высадке тюльпанов проходила в течение октября и ноября. Всего на клумбы нашего округа было высажено порядка 30 тыс. луковиц большого количества сортов: красный «Алькатрас», пурпурно-белый «Атлантис», белый «Альбатрос», желтый «Стронг Голд», сиреневые «Алиби», оранжевый «Спирит» и красно-белые «Ла Манча». Работы велись на объектах памяти и центральных клумбах, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Выбирая луковичные для округа, специалисты старались отбирать самые красивые и устойчивые тюльпаны. Часть из них — это сохраненный посадочный материал после летнего выкапывания, другая часть — новые луковицы, приобретенные для пополнения коллекции.

Особое внимание специалисты уделили благоустройству памятных мест. Преимущественно цветы размещены на мемориальных объектах Великой Отечественной войны, а также на центральных и самых заметных клумбах для создания праздничного весеннего настроения у жителей.

«Мы стараемся, чтобы наши населенные пункты становились с каждым годом красивее. Высадка тюльпанов — это наш вклад в будущее весеннее преображение округа», — отметили в учреждении.

Полюбоваться результатами труда озеленителей следующей весной смогут жители всего округа, в том числе города Истра, деревни Рычково, а также Октябрьского, Красновидово и Павловского.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.