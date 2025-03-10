30 тысяч голосов за 4 недели: премия «Город в лицах» бьет рекорды

За четыре недели в голосовании поучаствовали 30 тыс. человек. «Петербургский дневник» отметил, что такие цифры фиксируются впервые. За все время существования премии такого количества людей удавалось достичь только за весь период голосования.

В «Городе в лицах» петербуржцы могут выбрать своего героя, лучшего специалиста в своей сфере, который каждый день приносит пользу Петербургу и жителям.

В этом году в голосовании отмечены 11 номинаций, среди них «Универсальный специалист МФЦ», «Работник/педагог школьного и дошкольного образования», «Реставратор», номинация имени Владимира Гронского «Специалист учреждений культуры», «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок» и многие другие.