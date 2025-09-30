30 сентября в России отмечают третью годовщину воссоединения четырех регионов с РФ

30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Памятную дату начали отмечать с 2023 года.

30 сентября 2022 года четыре региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы. На голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Большинство поддержали этот вариант. Так, в ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР 98,42%, в Запорожской области 93,11%, а в Херсонской 87,05%.

30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов. Он сказал, что принятие в состав РФ Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик — важное событие с исторической точки зрения. Этого особенно хотели жители новых регионов.

Праздник отмечает вся Россия. Событие стало символом единства русского народа, а также восстановления исторической справедливости.

