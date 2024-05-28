30 щелковских школьников стали лауреатами Гранта главы

сегодня в 13:00

В этом учебном году ребята проявили свои лучшие качества и показали высокие результаты на региональных и всероссийских олимпиадах.

Грант главы городского округа Щелково учрежден в 2020 году Главой округа Андреем Булгаковым и вручается за выдающиеся успехи в сфере образования.

С 2022 года Грант главы вручается не только педагогам, но и их ученикам с целью стимулирования и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.