30 регионов РФ начали использовать онлайн-камеры для мониторинга вывоза мусора

Власти 30 регионов России начали получать видеопотоки с камер, установленных у мест размещения контейнеров, которые передаются в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Особый функционал для этой задачи был создан Российским экологическим оператором. Это позволит быстро выявлять и устранять скопления мусора на таких площадках, передает пресс-служба РЭО.

«В настоящее время в ФГИС УТКО содержится информация о более чем 1,1 млн мест накопления ТКО. Видео с площадок контейнеров является объективным инструментом для мониторинга их состояния и вывоза отходов. РЭО разработал специальный функционал, который уже используется в 30 регионах с размещением ссылок на камер видеонаблюдения, направленных на контейнерные площадки. Теперь в реальном времени видно, где происходят скопления отходов или площадки в плохом состоянии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Среди регионов, предоставляющих видеопотоки во ФГИС УТКО, находятся Калужская область, Краснодарский край, Липецкая, Московская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская области, Приморский край, Республики Башкортостан, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская области, Ставропольский край, Тульская, Тюменская области, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ярославская, Ульяновская области.

Помимо видеотрансляций, РЭО планирует интегрировать нейросеть, которая будет искать нарушения в содержании площадок и анализировать их заполненность.

«РЭО развивает нейросеть, которая позволит выявлять скопления отходов рядом с контейнерами, перекрытие вывоза из зоны контейнеров, переполненность контейнеров, а также анализировать обстановку до и после уборки мусоровозом, фиксируя наличие отходов в контейнере после их опустошения», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

РЭО реализовал трансляцию видеопотоков с контейнерных площадок во ФГИС УТКО по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.