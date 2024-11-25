30 новогодних елей установят на территории Люберец к празднику

К новогодним праздникам в городском округе Люберцы в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» украсят парки, улицы и скверы, планируется установить 30 елей и 23 световые фигуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«К новогодним праздникам наш городской округ будет празднично оформлен. Запланирована установка 30 елей и 23 световые фигуры. Город Люберцы украсят 11 елей и 10 световых фигур. Первая зеленая красавица зажжет свои праздничные огоньки 1 декабря у Центрального катка на улице Звуковой. Мы с нетерпением ждем самый волшебный праздник и готовимся к нему, — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что поселки тоже будут в новогоднем украшении. В Малаховке установят четыре ели и две световые фигуры, в Октябрьском — три ели и пять световых фигур, в поселке Томилино — шесть елей и две световые фигуры, в поселке Красково — пять елей и три световые фигуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.