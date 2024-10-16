30 млн рублей выплатили инвалидам Подмосковья на средства реабилитации

Жители Московской области с инвалидностью могут оформить выплату для приобретения реабилитационных изделий, которые не входят в федеральный перечень. Это медицинская кровать, электрический подъемник, сиденье, ступенька для ванной и другое, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Выплата производится на каждое рекомендованное изделие, если они были прописаны в индивидуальной программе реабилитации, разработанной бюро медико-социальной экспертизы.

«С начала года свыше 2 тысяч жителей региона получили такую выплату на общую сумму порядка 30 млн рублей. Отмечу, что процесс получения выплаты упрощен, информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически, а выплата предоставляется проактивно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как отметили в ведомстве, помимо такой выплаты, жители могут воспользоваться функцией проката, которая есть в социальных центрах по всей области. В этом году такой услугой уже воспользовались более тысячи жителей. Чаще всего во временное пользование берут кресла-коляски, ходунки и подмышечные костыли.

Выплата на приобретение технических средств реабилитации предоставляется проактивно: предзаполненное заявление приходит в личный кабинет на портале госуслуг Московской области для того, чтобы проверить данные и подписать. Заявление на выплату можно также подать в электронном виде на региональном портале государственных услуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.