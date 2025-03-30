30 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

30 марта отмечают День прогулки по парку и праздник Алексея Теплого

30 марта 2025 года отмечают День прогулки по парку, День осведомленности о синдроме упущенных каникул, праздники Ладодения, Алексея Теплого.

День прогулки по парку

Дату придумали, чтобы заставить как можно больше людей вспомнить о таком увлекательном виде досуга, как прогулка по парку. У многих людей нет возможности выйти на прогулку по свежему воздуху по лесу. В результате у них накапливается стресс.

В День прогулки по парку принято отправляться на прогулку в одно из таких мест. При этом с собой рекомендуется брать друзей и близких. В таком случае получится насладиться единением с природой.

День осведомленности о синдроме упущенных каникул

Из-за невозможности соблюдения баланса между отдыхом и работой многие люди испытывают сильный стресс. Также они чувствуют себя опустошенными и истощенными.

В этот день людям рассказывают о том, что такое синдром упущенных каникул, помогают справиться со стрессом на работе. Им рассказывают, как правильно отдыхать, чтобы восстанавливать силы перед следующим походом в офис.

Праздник Ладодения

В эту дату начинает улучшаться погода. Природа буквально расцветает после длительной зимы. Становится тепло.

Славяне отмечали дату в честь богини Лады. Она была покровительницей для любви и семейных пар.

В этот день устраивали пышные хороводы. Считается, что в праздник Ладодения на землю возвращается солнечная сила жизни.

Праздник Алексея Теплого

Алексий был верующим. Он проживал в Риме в конце IV-начале V века. Родители Алексия были христианами. Они оказывали помощь людям, которые в ней нуждались.

Однажды Алексий поплыл на восток до города Эдессы, который расположен на территории современной Турции. Там на протяжении 17 лет он просил милостыню, по ночам молился. Многие начали считать его святым.

Через некоторое время Алексий вернулся к родителям в Рим. Там мужчина жил и молился еще 17 лет, пока не умер.

30 марта на Руси активно таял снег, поэтому дата и называется праздником Алексея Теплого. Еще в этот день активно собирали березовый сок, после чего пили его с близкими. Также популярностью пользовался взвар из меда и березы.

Именины

Сегодня именины у Алексея, Макара, Александра, Павла и Виктора.