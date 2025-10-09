30 кустов сирени высадили в мкр Хлебниково округа Долгопрудный

В четверг в мкр. Хлебниково округа Долгопрудный прошла акция «Посади дерево». Жители микрорайона под бодрую музыку высадили 30 кустов сирени на ул. Госпитальная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоялось по инициативе жителей микрорайона, при поддержке и участии главы Долгопрудного Олега Сотника.

«Город живет и развивается не только строительством новых домов. Озеленение — тоже очень важная составляющая развития. Замечательно, что в акции участвуют молодежь и дети. Давайте посадим сегодня сирень, чтобы завтра Долгопрудный стал еще красивее!» — сказал Сотник.

Все желающие могли не только потрудиться на благо своего района, но и отведать вкуснейшую выпечку с горячим чаем.

Кстати, как утверждают специалисты, в октябре почва еще достаточно влажная, температура земли благоприятна для корневой системы, и у растения остается достаточно времени для адаптации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.