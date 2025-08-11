30 куб мусора собрали жители Лосино-Петровского на акции «Вода России»

По итогам Всероссийской акции «Вода России», которая прошла в городском округе Лосино-Петровский в минувшую субботу жители города собрали 30 кубов мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На уборку берегов трех водных объектов вышли порядка 80 человек. Благодаря их активной жизненной позиции и неравнодушию к состоянию окружающей среды удалось сделать чище берега Орловского и Митянинского карьеров, а также озера в деревне Топорково.

Благодаря общим усилиям вывезли с этих территорий два КАМАЗа мусора.

«Экологические акции в нашем округе проходят регулярно. Призываю не только активно включаться в их проведение, но и каждый день вносить свой вклад в дело сохранения окружающей среды своим бережным отношением к природе и ее ресурсам», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.